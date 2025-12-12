İbrahim Tatlıses'in o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! İdo'ya 'Evlat bu!' dedi diğer evlatlarını yok saydı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile uzun süredir sorunlarla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Özellikle mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasında yaşanmaya devam eden gerginlikler herkes tarafından çok merak edilip konuşuluyor. Bunun yanında Tatlıses'in, diğer oğlu İdo Tatlıses ile arasının çok iyi olduğu da gözlerden kaçmıyor. Son olarak İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından İdo Tatlıses ile bir fotoğrafını gösteriş yapmak istercesine paylaştı. Fotoğrafa düştüğü not ise kimsenin dikkatinden kaçmadı.