İbrahim Tatlıses'in o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! İdo'ya 'Evlat bu!' dedi diğer evlatlarını yok saydı
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında uzun yıllardır devam eden sorunlar bitmek bilmiyor. Bunların bilinmesiyle beraber sanatçının, diğer oğlu İdo ile herhangi bir sorun yaşamadığı da göz önünde... Tatlıses, paylaştığı fotoğrafta bu durumu tekrar kanıtladı. Oğlu İdo ile fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Evlat bu" notunu düşerek adeta diğerlerini görmezden geldi. Bu paylaşım sonrasında Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in nasıl bir tepki vereceğini ise herkes çok merak etti.
Oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşan sanatçı, "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm seninle gurur duyuyorum" notunu düştü.
Diğer çocuklarını adeta görmezden gelen Tatlıses'in bu paylaşımına Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
