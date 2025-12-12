Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Çift, sessizliğe gömülürken, Ceylan'ın Instagram hesabını kapatması ve Erbil'in nikah fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı.
Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası ortaya çıktı. Çiftin sosyal medya hamlesi çok konuşulacak.
Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Çift konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini gündeme getirdi.