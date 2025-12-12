BIST 11.270
Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Çift, sessizliğe gömülürken, Ceylan'ın Instagram hesabını kapatması ve Erbil'in nikah fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti.

Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı.

Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber - Resim: 2

Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası ortaya çıktı. Çiftin sosyal medya hamlesi çok konuşulacak.

Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber - Resim: 3

Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Bomba iddia! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden kötü haber - Resim: 4

Çift konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini gündeme getirdi.

