BIST 11.234
DOLAR 42,68
EURO 50,12
ALTIN 5.857,68
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya "karadan saldırı" tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya "karadan saldırı" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten "yakında karadan da saldırılara başlayacakları" söylemini yineledi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ordusunun Venezuela açıklarında el koyduğu petrol tankerine ilişkin bir soruya yanıt verirken, bunun sadece uyuşturucu trafiğini engellemekle ilgili olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, petrol tankerine el koymalarının "yaptırımlarla" ilgili olduğunu ima ederek, "Bu durum pek çok şeyle ilgili. Bu nedenlerden biri, milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin vermiş olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "(Venezuela'dan) Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da (saldırılar) başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak." diye konuştu ancak detay vermedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarındaki önceki el koydukları petrol tankerine, "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

ABD'li sözcü, söz konusu el koyma işleminin bölgedeki gerilimi daha da artıracağı iddialarına katılmadıklarını kaydederek, Trump yönetiminin Venezuela'dan çıkan uyuşturucu trafiğini sona erdirmeye ve bu ülke üzerindeki yaptırımları uygulamaya kararlı olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ifade etmiş ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe, Brann'ı farklı geçti: 4-0!
Fenerbahçe, Brann'ı farklı geçti: 4-0!
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem projesi hayata geçiriliyor
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem projesi hayata geçiriliyor
TEKNOFEST'in 2026 durağı Şanlıurfa oldu
TEKNOFEST'in 2026 durağı Şanlıurfa oldu
ABD’de 1 milyon dolarlık ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı
ABD’de 1 milyon dolarlık ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı
Mezar yeri ücretlerine dudak uçuklatan zam!
Mezar yeri ücretlerine dudak uçuklatan zam!
Samsunspor öne geçtiği maçta AEK'ya mağlup oldu
Samsunspor öne geçtiği maçta AEK'ya mağlup oldu
Bakan Şimşek: Ocak enflasyonu yüzde 20’lere inecek
Bakan Şimşek: Ocak enflasyonu yüzde 20’lere inecek
Çekmeköy’de şehit polis soruşturmasında 5 tutuklama
Çekmeköy’de şehit polis soruşturmasında 5 tutuklama
ABD’den Gazze gücü için tümgeneral planı
ABD’den Gazze gücü için tümgeneral planı
Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Asker göndermek gerekiyorsa...
Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Asker göndermek gerekiyorsa...