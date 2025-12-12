BIST 11.234
2026 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler saat 14.00'te yapılacak ilk toplantıda

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti heyecanla beklerken olası zam senaryoları da belli oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç bugün resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.

SAAT 14.00'TE MASAYA OTURULACAK
Bakanlık, toplantı için işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren tarafını temsil eden TİSK’i saat 14.00’te düzenlenecek ilk oturuma davet etti. Komisyonun, bu yıl yenilenen üye yapısıyla toplanması bekleniyor. Görüşmede hem ekonomik koşullar hem de tarafların beklentileri ele alınacak.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" yanıtını verdi.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" dedi.

AY SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

 Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI 
Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL

