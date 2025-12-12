BIST 11.234
Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Rusya Tver şehrinde 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Tver Bölge Vali Vekili Vitaliy Korolev, Ukrayna'nın Tver kentine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucunda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Korolev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tver kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda çok katlı bir apartmanda patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını kaydeden Korolev, olay yerine ilgili ekiplerin sevk edildiğini aktardı.

Korolev, "Saldırı sonucu yaralananlar var. Biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 90 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde vurulduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

