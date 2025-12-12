Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan eski HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Mehmet Akif Ersoy, açıklamasında hakkındaki suçlama ve iddiaları reddetti. Mehmet Akif Ersoy açıklamayı aile için yaptığını belirtip "Canım ailem, güzel evlatlarım, çok kıymetli dostlarım sizi çok seviyorum. İnanıyorum ki olanda hayır vardır" dedi.

Başsavcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın YönetmeniMehmet Akif Ersoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Mehmet Ersoy, 'itibar suikastine' maruz kaldığını belirtti ve hakkında somut delil olmadığını söyledi. "Bu açıklamayı kamuoyuna bilinçli biçimde çarpıtılarak sunulan sürecin gerçek yüzünü paylaşmak ve hem mesleki hem ailevi itibarımı korumak adına yapıyorum" diyen Mehmet Akif Ersoy'un açıklamasından öne çıkan bölümler:

-Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmam ve sonrasında tutuklanmam, hayatımın en ağır ve en sarsıcı süreçlerinden biri oldu.

-Hakkımdaki karar; gerçeği aykırı, hukuki temelden yoksun ve kişisel husumetle beslenen gizli tanık isnat ve iddialarının gölgesinde verildi.

-Şahsıma yöneltilen ağır suçlamaların hiçbiri somut delillerle desteklenmedi. dosyada yer alan gizli tanık beyanları çelişkili ifadelerden dedikodudan ve uydurma kurgudan ibarettir.

-Hukuken ve vicdanen de kabul edilmesi güç bir tabloyla karşı karşıyayım.

Sorgu aşamasında da açıkça ifade ettiğim üzere;

-Yirmi yıla yaklaşan meslek hayatım boyunca tüm faaliyetlerim kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiştir; saklı gizli hiçbir işim olmamıştır.

-Dosyada hakkında tek bir somut delil bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanları hem kendi içinde tutarsız hem de hukuki geçerlilikten uzaktır.

-Suçlama konu edilen kişilerle örgütsel bağ kurmam bir yana, bir kısmıyla yıllardır görüşmüşlüğüm bile yoktur.

-Bugün maruz kaldığım isnatlar, hakkımda bir süredir sistematik biçimde yürütülen bir itibar suikastı, haysiyet cellatlığı zincirinin son halkasıdır. -Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum; bu suçlamalar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgudan ibarettir.

-Hukuki mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Bu ülkenin insanlarının vicdanının, eninde sonunda gerçeğin yanında duracağına inanıyorum.