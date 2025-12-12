BIST 11.290
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatı açıkladı: "Çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları dilekçeleri hazırladık"

Anadolu Ajansı
Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. "Sürecin sonunda benim müvekkilim aklanacak ama ona bu kabus dolu günleri yaşatanların yanına da hiçbir şey kar kalmayacak." ifadelerini kullanan Uçanok çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları dilekçeleri hazırladıklarını söyledi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Uçanok, Gülter ve Ulu'nun gözaltı süreçleri öncesinde ve sonrasında bazı bilgi çarpıtmalarının olduğunu öne sürerek, müvekkillerinin Çınarcık ve Yalova'da dışarıya çıkamaz hale geldiğini söyledi.

Müvekkiline haksız yere medya üzerinden mobbing yapıldığını savunan Uçanok, "Müvekkilim adeta toplum karşısında katil ilan edildi. Çok basit bir ihtiyacını karşılamak üzere dahi dışarıya çıkamadığı için bir dönem Çınarcık'ta Gökhan adında bir arkadaşının evinde ikamet etti. Onun dışında Sultan Nur Ulu'nun da evinde kaldığı zamanlar oldu. Bu dönemlerde birkaç kez bazı kişiler tarafından takip edildiğini fark ettik. Biz de kendisine bir süre Yalova ve Çınarcık'ta bulunmamasını tavsiye ettik." dedi.

Gülter'in, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan aile yakınları Tuğba Y'nin evine kendisinin önerisiyle gittiğini anlatan Uçanok, şöyle devam etti:

"Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Ben de çok güvendiği Tuğba ablasına gidip bir süre kalmasını istedim. Arkadaşı Gökhan'ın evi bir süre izlenmeye başlandı. Tuğyan korktu. Bir yandan toplumda, internet ortamında bir linç, sabahlara kadar yapılan yayınlar ve telefonuna gelen tehdit mesajları var. 'Kaldığım evin etrafında izleniyorum' diye ifade ver ya da 'Tuğba abla ve eşinde kal. Orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğin olmadığı için gidip İstanbul'da ifade ver' dedim."

Daha sonra Gülter'in İstanbul'daki aile yakını Tuğba Y'nin evine gittiğini bir süre sonra da takip edildiği için orada polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu anlatan Uçanok, şikayet yapılmasıyla ilgili tutanaklarının bulunduğunu belirtti.

 "Çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları dilekçeleri hazırladık"

Gerçeğe aykırı bilgilerin halkı yanıltıcı bir şekilde medya organlarında paylaşıldığını dile getiren Uçanok, Gülter, Çiğdem D.E. ve Tuğba Y'nin aralarında geçen mesajlaşmaların yurt dışına kaçmayacaklarının delili olduğunu ileri sürdü.

Toplumda haksız yere infial yaratıldığını ve bu durumun çok tehlikeli boyutlara gittiğini belirten Uçanok, "Çok çirkin bir şekilde bir avukat olarak şahsıma da yapılıyor. Meslektaşıma da saldırılar yapılıyor ama bizim elimiz de armut toplamıyor. Biz bu konularla ilgili çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları dilekçeleri hazırladık. Bunların bir kısmını sunduk, devamını sunacağız. Sürecin sonunda benim müvekkilim aklanacak ama ona bu kabus dolu günleri yaşatanların yanına da hiçbir şey kar kalmayacak." açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK'ın hazırladığı ses analiz raporuyla ilgili haberlerin bazı basın organlarında yer aldığını hatırlatan Uçanok, bunlarla ilgili bir kısım başvurular yaptıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

