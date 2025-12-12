Karısını boğarak öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi

Esenyurt'ta karısını boğarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sadık Aras ile maktul Filiz Aras'ın yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Sadık Aras savunmasında, olaydan bir ay öncesine kadar eşiyle hiçbir sıkıntısı olmadığını ancak eşinin son dönemlerde kendisine küfürler ettiğini anlattı.

Olayın meydana geldiği 27 Kasım 2024'te akşam eşinin kendisini meyve almaya gönderdiğini anlatan Aras, dışarı çıkarken telefonunu, ses kaydını açarak evde bıraktığını, eve döndüğünde ise eşini çıplak bir şekilde telefonla konuşurken gördüğünü ifade etti.

Aras, eşinin kendisini görünce telefonu kanepenin üzerine attığını, daha sonra telefonu almak için boğuşurken küfür ve hakaretler ettiğini öne sürdü.

Bu sırada kendisini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü söyleyen Aras, "Farkına varınca iş işten geçmişti. Sonra ağabeyini aradım." dedi.

Aras ayrıca, eşinin Burhan A. isimli kişiyle konuştuğunu duyduğunu belirtti.

Maktulün babası müşteki Cemil Özdemir, sanığın söylediklerinin yalan olduğunu, para için bu olayı yaptığını iddia etti.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Sadık Aras, olayın parayla bir ilgisi olmadığını, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. "Takdiri indirim" uygulayarak cezayı 17 yıl 6 ay hapse düşüren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.