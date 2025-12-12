BIST 11.290
DOLAR 42,69
EURO 50,12
ALTIN 5.914,80
HABER /  EKONOMİ

Motorin indirimi var zamanı belli 2 liradan fazla olacak! Benzine indirim var mı?

Petrol fiyatlarındaki düşüş motorin kullanan araç sahiplerini mutlu edecek. Motorin indirimi için tarih belli oldu litre fiyatına 2 lira 3 kuruş indirim geliyor. Motorin indirimi bu gece yarısından sonra pompaya yansıyacak. 13 Aralık 2025 cumartesi günü itibariyle motorinin litre fiyatı 54 lira ve altına inecek. Benzin indirimi için ise şimdilik bir haber yok.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarında gevşemeye neden olurken benzin tarafında bu etki sınırlı kaldı. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 2 lira 3 kuruşluk bir indirim geliyor. Bu indirimle birlikte motorin fiyatları yaklaşık yüzde 4 oranında düşmüş olacak. Benzin fiyatları tarafında herhangi bir indirim yok.

Motorin indirimi sonrası bu fiyata gelecek
Beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin İstanbul’da 53,10 liraya, Ankara’da 54,13 liraya, İzmir’de ise 54,47 liraya düşecek. Böylece fiyatlarda yaklaşık yüzde 4’e yaklaşan bir gerileme yaşanmış olacak.

Motorin indirimi var zamanı belli 2 liradan fazla olacak! Benzine indirim var mı? - Resim: 0

İndirim öncesi motorin, benzin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.44 TL
Motorin: 55.10 TL
LPG: 28.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.29 TL
Motorin: 54.95 TL
LPG: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 55.29 TL
Motorin: 56.13 TL
LPG: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 55.64 TL
Motorin: 56.47 TL
LPG: 28.33 TL

