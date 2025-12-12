Dönercideki görüntülere bakın! Kokmuş, tarihi geçmiş onlarca ürün...
Son zamanlarda artan gıda zehirlenmeleri vakalarına rağmen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Zabıta ekipleri döner ve çeşitli tavuk ürünleri satan bir iş yerindeki ürünleri imha etti.
Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde döner ve çeşitli tavuk ürünleri satan bir iş yerini rutin denetimler kapsamında inceledi.
İşletmede, bozulmuş gıda ürünleri ile yoğun koku ve sağlıksız muhafaza koşulları tespit edildi.
Ürünler zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi, iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.
Son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi
Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, marketlerde bulunan son tüketim tarihi geçmiş çikolata, cips ve 2 ton şekerleme imha edildi.