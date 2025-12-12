Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığına Gökhan Koca, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğüne ise Nurdan Tunay Günaylı atandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar gerçekleşti.

Garanti BBVA'da son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Murat Atay'ın ayrılmasının ardından bu görevi, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevini ise Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü Nurdan Tunay Günaylı üstlenecek.

Söz konusu atamalar, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başlayan Gökhan Koca, 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'da üst düzey pozisyonlarda bulundu. 2017-2019 yılları arasında Garanti BBVA'da KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak görev yapan Koca, 2019-2024 döneminde BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu rolünü üstlendi. Koca, aynı dönemde, Kasım 2019-Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintek şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi MBA mezunu Koca'nın bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Garanti BBVA'ya 2004 yılında katılan Nurdan Tunay Günaylı, şube ve genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Günaylı da bankacılık sektöründe 25 yıldan uzun süredir çalışıyor.