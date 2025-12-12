Denizli'de öğrencilerden duyarlı davranış! Kermes geliriyle 2 bakkalın verisiyesi kapatıldı
Denizli'de ortaokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle iki bakkalın veresiye defterlerinde biriken yaklaşık 120 bin lira borcu kapattı.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki Üçler Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin desteğiyle kermes düzenledi.
Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri, el işi ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyaları satışa sunan öğrenciler, elde ettikleri geliri "İyilik iyiliği getirir" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefledi.
Etkinliğe veliler ve mahalle sakinleri de ilgi gösterdi. Elde edilen yaklaşık 120 bin lira, okul idaresi tarafından belirlenen iki bakkala götürülerek, veresiye defterlerindeki borçların silinmesi için esnafa teslim edildi.