Samsun'da 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KAVAK İLÇESİNDE DURDURULDU

Artçı ve öncü yöntemiyle peş peşe hareket eden 2 otomobil ile 1 minibüsü belirleyen ekipler, takip sonucu araçları Kavak ilçesinde durdurdu.

Araçlardaki aramada 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücüler Y.U.Y, M.B. ve İ.B.A. emniyete götürüldü.

