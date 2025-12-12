BIST 11.290
Ersin Tatar seçimi Cübbeli Ahmet yüzünden kaybettik dedi Cübbeli ifşa etti

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Cübbeli Ahmet dua ettiği için yüzde 5 oy kaybettim' demişti. Ersin Tatar, Cübbeli ile aralarında bir görüşme gerçekleştirmediğini ve dua istemediğini de söylemişti. Cübbeli Ahmet bu açıklamayı duyunca görüşme görüntülerini yayınlayıp, Ersin Tatar'ı ifşa etti.

KUZEY KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki tartışma alevlendi. Ersin Tatar, 19 Eylül'de kaybettiği seçimi değerlendirirken Cübbeli Ahmet’in seçim öncesi yayımladığı dua videosunu işaret edip şunu söyledi:

-“Yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez”

CÜBBELİ GÖRÜŞTÜK DUA İSTEDİ DEYİNCE...
Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar'ın 'oy kaybettirdi' açıklaması üzerine, Ersin Tatar'ın kendisiyle görüşüp dua istediğini açıkladı. Ersin Tatar ise sosyal medya hesabından iddiayı reddedip “Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum… o duayı da istemem söz konusu olamaz” dedi.

CÜBBELİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ İFŞA

Ersin Tatar seçimi Cübbeli Ahmet yüzünden kaybettik dedi Cübbeli ifşa etti - Resim: 0

Cübbeli Ahmet, bu açıklamanın ardından aralarındaki görüntülü konuşmanın kaydını yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: 

-"Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi."

