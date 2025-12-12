Ersin Tatar seçimi Cübbeli Ahmet yüzünden kaybettik dedi Cübbeli ifşa etti

KUZEY KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki tartışma alevlendi. Ersin Tatar, 19 Eylül'de kaybettiği seçimi değerlendirirken Cübbeli Ahmet’in seçim öncesi yayımladığı dua videosunu işaret edip şunu söyledi:

CÜBBELİ GÖRÜŞTÜK DUA İSTEDİ DEYİNCE...

Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar'ın 'oy kaybettirdi' açıklaması üzerine, Ersin Tatar'ın kendisiyle görüşüp dua istediğini açıkladı. Ersin Tatar ise sosyal medya hesabından iddiayı reddedip “Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum… o duayı da istemem söz konusu olamaz” dedi.

CÜBBELİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ İFŞA

Cübbeli Ahmet, bu açıklamanın ardından aralarındaki görüntülü konuşmanın kaydını yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

İşte Ersin Tatar'ı tekzib eden görüşme...



Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi. pic.twitter.com/PLn3SUrwgl