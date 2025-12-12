MSB'den 'Suriye' açıklaması: SDG'nin entegrasyondan başka seçeneği yok!

Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki sorulara ilişkin açıklama yapıldı.Suriye'deki son durum ve terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin sürece yönelik yapılan açıklamada "SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir." denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "4-12 Aralık tarihleri arasında 4 PKK'lı terörist teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünelle 732 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 kişinin yakalandığını, 2 bin 315 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 491 olduğunu belirten Aktürk, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 62 bin 863 olduğunu söyledi.

Aktürk, 4-12 Aralık tarihleri arasında Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Savunma sanayi ve envantere giren ürünler

TSK'nın güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edildiğini belirten Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile sensör keşif, radar ve komuta araçları muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır." bilgisini verdi.

Aktürk, dost ve kardeş Azerbaycan ile savunma sanayi alanındaki somut ve stratejik adımların bir yansıması olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından, Azerbaycan'da "Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)" adıyla kurulan ve yurt dışındaki ilk iştiraki olma özelliği taşıyan şirketin faaliyetlerine başladığını söyledi.

Açık deniz karakol gemisi inşa projesi kapsamında inşa edilen bir geminin Romanya'ya satışının ardından satılan gemiden daha üstün özelliklere sahip olacak olan Seferihisar gemisinin, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini belirten Aktürk, "Yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son durum

Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki sorulara ilişkin açıklama da yapıldı.

Suriye'deki son durum ve terör örgütü YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin sürecin sorulması üzerine şu açıklama yapıldı:

"Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulu'nda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

TSK'nın tahkimat görüntülerine ilişkin, "Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken, TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir." değerlendirmesi yapıldı.

Tom Barrack'ın açıklamaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir." bilgisi paylaşıldı.