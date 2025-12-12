Ev temizliğinde kullanılan kimyasallar hiç masum değil! Temizlikle kullanılan kimyasallar öldürüyor

Trabzon’da 3 çocuk annesi Ümran Katırcı’nın ev temizliği sırasında karıştırdığı temizlik maddelerinin oluşturduğu zehirli gazdan etkilenerek hayatını kaybetmesi, kimyasal maddelerin doğru kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Temizlik sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, “Kimyasalların yanlış kullanımının sonuçları ne yazık ki ölümcül olabiliyor” dedi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde temizlik sırasında karıştırdığı kimyasal maddelerin açığa çıkardığı gazdan etkilenerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Ümran Katırcı’nın başına gelen olay, evlerde kullanılan temizlik ürünlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından uyarılarda bulunan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. ŞehmusÖzmen, “Yanlış ürünleri bir araya getirmek saniyeler içinde ölümcül gaz oluşturabiliyor. Kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanımı maalesef telafisi olmayan sonuçlara yol açıyor” diye konuştu.

“BU ÜRÜNLER YANLIŞ KULLANILDIĞINDA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR”

Yaşanan olayın yaygın bir hatadan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özmen, “Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Temizlik ürünlerine bağlı hasarlar ciddi bir halk sağlığı sorunu. En tehlikeli yanlışlardan biri, bu kimyasalların birbirine karıştırılmasıdır. Olayda da görüldüğü gibi, özellikle çamaşır suyu ile yüzey temizleyicilerin birlikte kullanılması ölümcül olabiliyor” dedi.

ÖLÜMCÜL GAZ: KLORAMİN

Zehirli gazın etkisinin çoğu kişi tarafından bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Özmen, “Bu karışım kloramin gazı oluşturuyor. Solunduğunda akciğerlerde ağır hasara, solunum yetmezliğine ve kalp üzerinde ciddi etkilere yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor. Üstelik bu ürünlerin bir kısmı ciltte tahrişe, kanserojen etkilere veya beyinde birikerek nörolojik hastalıklara neden olabiliyor” diye konuştu.

“ETİKET OKUMAK HAYAT KURTARIR”

Temizlik sırasında küçük gibi görünen hataların aslında ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şehmus Özmen, temizlik ürünlerinin mutlaka üretici firmanın belirttiği talimatlara uygun şekilde kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Özmen, maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipmanların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, kimyasal ürünlerin kapalı ve havasız ortamlarda kullanılmasının zehirlenme riskini artırdığını söyledi. En kritik uyarılardan birinin “kimyasalların asla karıştırılmaması” olduğunu ifade eden Özmen, zehirlenme belirtisi hisseden kişilerin vakit kaybetmeden 112’yi araması gerektiğini hatırlattı. “Bilinçli tüketici olmak ve etiket okumayı alışkanlığa dönüştürmek gerçekten hayat kurtarır” şeklinde konuştu.