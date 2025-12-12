Nefesler tutuldu! Asgari ücret toplantısına Türk-İş katılacak mı?

TÜRK-İŞ ÇALIŞMALARA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Türk-İş, komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştı. Bu süreçte bazı formüller ortaya atılsa da net bir sonuca ulaşılmadı. Bakanlık, Komisyondaki kamu temsilcisinin 1 üyeye düşürülmesi formülünü geliştirmesine karşılık, bu konuda idari bir düzenleme için henüz adım atılmadı. Bu ortamda, 12 Aralık günü Komisyon toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantıya çağrıldı.