Nefesler tutuldu! Asgari ücret toplantısına Türk-İş katılacak mı?
Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu bugün resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 14.00 itibarıyla başlayacak toplantısında ise ciddi bir kriz yaşanabilir. İşte asgari ücret toplantısında yaşanacak Türk-İş krizine ilişkin detaylar...
Komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ'in bugünkü toplantıya katılmaması durumunda masa tarihinde bir ilk yaşanacak.
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon bugün ilk toplantısını saat 14.00 itibarıyla yapacak.
TÜRK-İŞ ÇALIŞMALARA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI
Türk-İş, komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştı. Bu süreçte bazı formüller ortaya atılsa da net bir sonuca ulaşılmadı. Bakanlık, Komisyondaki kamu temsilcisinin 1 üyeye düşürülmesi formülünü geliştirmesine karşılık, bu konuda idari bir düzenleme için henüz adım atılmadı. Bu ortamda, 12 Aralık günü Komisyon toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantıya çağrıldı.
ERGÜN ATALAY: BEN AYNI YERİMDEYİM
Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK'in sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Ortak Yarınlar programı ödül töreni ve TİSK Genel Kurulu gala programına katıldı. Programa ilerleyen saatlerde katılan Ergün Atalay burada gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Atalay, komisyona katılıp katılmayacakları sorusuna, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" dedi.