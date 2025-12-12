Barınacak ev bulamayan emekliler, çareyi metruk otellerde aradı! Bazı odalarda tuvalet bile yok

Aç kalma riski ile kira ödeme zorunluluğu arasında sıkışan emekliler, çözümü izbe otellerde aramaya başladı. Geceliği 200 liradan başlayan bu otellerde bazı odaların tuvaleti dahi bulunmuyor.

Yıl sonuna doğru, zam beklentileri ve hesaplamalara yansımayan enflasyon farkı derken emeklilerin zor durumunu gözler önüne seren görüntüler Ankara'dan geldi. 'Karnım mı doysun yoksa ev mi tutayım?' ikilemine düşen emekliler, Ulus'taki düşük standartlı otellere yönelmek zorunda kaldı.

En az 25 yıl verilen emeğin ardından yaşamak için mücadele eden emeklilerin durumu açlık sınırının altında kalmayı da çoktan geçmiş.

EMEKLİLER EV TUTMAYINCA İZBE OTELLERE SIĞINDI

Oksijen yazarı Mine Şenocaklı, emeklinin halini ortaya koydu. İnsanca yaşayacak zam için taleplerini sık sık dile getiren emeklinin mevcut maaşlarla hayatta kalma mücadelesi izbe otellere sığınmaya kadar gitti.

Şenocaklı'nın aktardığına göre; Ankara Ulus’taki ucuz otellerin hepsi yaşlı emeklilerle dolu.

Otel köşesinde yalnız başlarına yaşamaya devam eden emeklilerin çoğunun maaşı ise en düşükten bağlanan 16 bin 881 lira. Ceplerine para kalması için başka çareleri kalmayan o emeklilerin ne evleri var, ne çoluk çocukları...

En az 25 yıl çalışmanın karşılığını bir otel köşesinde almışlar.

KİMİSİNİN TUVALETİ BİLE YOK

Günlük ücretine göre standardı fazlasıyla düşen o otel odalarının kimisinde tuvalet dahi bulunmuyor. Odaların günlüğü 200 ila 400 lira arasında değişirken aylık 6 bin lira ödeyen de, 12 bin lira ödeyen de var.

6 bin lira ödeyenlerin odalarında tuvalet ve banyo yok!

Emekli maaşından oda ücretini karşılayıp kalan parayla ancak karnını doyuran emeklilerin görüntüsünü paylaşan Şenocaklı, elinde bir poşetle akşam yemeğini taşıyan emeklilerin akşam menüsünü de paylaştı. O poşetlerin kiminde haşlanmış patates, kiminde birkaç yumurta yer alırken durumu biraz daha iyi olanlarınkinden üç parça tavuk baget çıktı. Yaşayacakaları ev olmayınca mutfakları da odadaki piknik tüpü olmuş emeklinin.

YA DOYACAK YA BARINACAK

Şenocaklı'ya durumunu anlatan 10 yıldır otellerde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Kara “İstemez miyim evim olsun? Ama maaşımı eve mi vereyim, karnımı mı doyurayım?” diye soruyor.

Soyadını vermek istemeyen 73 yaşındaki Garip Bey ise "13 yıldır otel köşelerindeyim" diyerek durumunu anlatıyor. Gözleri yaşlanarak akşam yemeğini gösteren Garip Bey'in menüsü ince bir dilim beyaz peynir, bir de ekmekten ibaret. Yemeklerini gösterip ağladığı görülmesin diye koşar adım odasına gidiyor.

