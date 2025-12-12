Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı!

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yeniden kalp krizi geçirdi.

TGRT Haber'in geçtiği gelişmeye göre; Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutuluyordu. Çakar'ın kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Daha önce de kalp sorunları nedeniyle ifadesi alınmaya hazırlanırken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, iyileşmesi sonrası mahkemeye sevk edilmesi bekleniyordu.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol dünyasını sarsan "yasa dışı bahis ve şike" soruşturmasında, ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları gün yüzüne çıktı.

Halk TV'nin haberine göre Kalp rahatsızlığı nedeniyle gözaltı kararı kaldırılan Çakar'ın mali kayıtları, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Rapora göre, Ahmet Çakar’ın banka hesaplarında 2017 yılından bu yana inanılmaz bir para trafiği yaşandı. Çakar'ın hesabına 60 milyon 972 bin TL giriş olurken, aynı dönemde 58 milyon 269 bin TL çıkış gerçekleşti. Raporda, Çakar'ın bahis oynadığı belirtilen 17 gerçek ve tüzel kişiyle para ilişkisi olduğu vurgulandı.

Raporun en dikkat çeken kısımlarından biri yasal bahis şirketi "Misli" üzerindeki hareketler oldu. Çakar'ın 2017-2025 yılları arasında bu platforma 16 milyon 978 bin TL yatırdığı, ancak sadece 3 milyon 354 bin TL geri aldığı tespit edildi. Bu verilere göre Çakar, yasal bahiste yaklaşık 13 milyon TL zarar etti.

Soruşturma dosyasında Çakar'ın sadece yasal değil, yurt dışı kaynaklı sitelere de yöneldiği bilgisi yer aldı. 2004 yılında İngiltere merkezli "William Hill Online" ve "Eurobet" isimli sitelere kredi kartıyla para transferi yaptığı belirlendi. Ayrıca Bilyoner üyeliği üzerinden 932 farklı kupon yaptığı kayıtlara geçti.

MASAK incelemesi Ahmet Çakar ile sınırlı kalmadı. Eşi Arzu Çakar'ın hesaplarında da olağan dışı hareketlilik tespit edildi. Arzu Çakar'ın hesabına 60 milyon 376 bin TL giriş, 47 milyon 130 bin TL çıkış olduğu raporlandı. Ayrıca eşinin hesabından bahis bağlantılı 6 kişiyle para trafiği olduğu belirlendi.