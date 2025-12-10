BIST 11.194
DOLAR 42,61
EURO 49,69
ALTIN 5.754,03
GÜNCEL

Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma ve kullanım için yer sağlama suçlamalarıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk sırasında sağlık kontrolleri tamamlanan şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın’ın kamerasına eliyle vurarak tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ya da bulundurma” ile “uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağlama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, dün akşam İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Bu sırada adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın'ın kamerasına eliyle vurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!