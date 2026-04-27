İsmail Kartal'dan "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt

Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluğa büyük ölçüde veda eden Fenerbahçe'de gelecek adına sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.

Abone ol

Fenerbahçe taraftarının 12 yıldır süren şampiyonluk hasreti bir sezon daha ertelendi.

Galatasaray ile liderlik yarışında bir ara taraftarını ümitlendiren sarı lacivertli takım, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

Dün akşam ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi sonrası camiada hareketli anlar yaşanıyor.

Fenerbahçe Yönetimi, bugün gerçekleştireceği toplantıda kararlar alınacağı açıklanmıştı.

Bu durum üzerine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar geldi.

TV100'e konuşan Kartal, derbide alınan skor üzerine "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi" yanıtını veren Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.