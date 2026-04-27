İsmail Kartal'dan "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt

Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluğa büyük ölçüde veda eden Fenerbahçe'de gelecek adına sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.

Fenerbahçe taraftarının 12 yıldır süren şampiyonluk hasreti bir sezon daha ertelendi.

Galatasaray ile liderlik yarışında bir ara taraftarını ümitlendiren sarı lacivertli takım, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

Dün akşam ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi sonrası camiada hareketli anlar yaşanıyor.

Fenerbahçe Yönetimi, bugün gerçekleştireceği toplantıda kararlar alınacağı açıklanmıştı.

Bu durum üzerine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar geldi.

TV100'e konuşan Kartal, derbide alınan skor üzerine "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi" yanıtını veren Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Enflasyonda bozulma olursa...
Açlık grevindeki madencilere gazlı müdahale! Erkan Baş'ın suratına da sıkıldı
Setur Marinaları 2026 MAST İzmir Boat Show'a katılacak
Bölgenin dev otobüs firmasından kötü haber! Konkordato ilan etti
Antalya'da sahte vekaletle dolandırıcılık: 11 kişi tutuklandı
Yedisu depremi mi geliyor? Bingöl, Erzurum ve Ağrı depremleri için açıklama
Almanya Başbakanı Merz'den ABD'ye İran savaşı üzerinden eleştiri
İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu
Giresun'da dehşete düşüren görüntü! Araç sürücüsü, konuştuğu adama bilerek çarptı
Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı
Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
