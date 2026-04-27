Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı

Huawei, SolarEX İstanbul Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı'nda yenilenebilir enerji alanındaki ürün ve çözümlerini sektör temsilcilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar boyunca büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerine yönelik geliştirilen teknolojiler katılımcılarla paylaşılırken, enerji üretiminde verimliliği artırmaya ve işletme süreçlerini daha güçlü hale getirmeye odaklanan yaklaşımlar aktarıldı.

Huawei, Türkiye'nin enerji dönüşümünde uzun vadeli çözüm ortağı olma hedefi doğrultusunda yerel pazara yönelik çalışmalarını fuar boyunca farklı başlıklarda katılımcılara aktardı.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları büyümeye devam ederken, özellikle büyük ölçekli projelerde aynı sahadan daha yüksek verim elde etmek, sistemi güvenli biçimde işletmek ve şebeke koşullarına uyum sağlamak, her geçen gün daha önemli hale geliyor. Huawei'nin büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için geliştirdiği FusionSolar 9.0 ve çözüm dahilindeki SUN2000-506KTL-H1 invertör de bu ihtiyaçlara yanıt veriyor.

FusionSolar 9.0, hem teknik altyapısı hem de sahadaki kullanımıyla avantajlar sunuyor. Büyük ölçekli projelerde verimlilik, güvenlik ve şebeke uyumu başlıklarını bir arada ele alan yeni nesil çözümün yanı sıra ticari ve endüstriyel enerji depolama çözümü LUNA2000-241KWH de çatı güneş enerjisi santrali (GES) uygulamalarında enerji yönetimi ve depolama konusunda yenilikçi bir yaklaşım sağlıyor.

SUN2000-506KTL-H1 invertör, yalnızca enerji üretimini artırmaya odaklanan bir ürün olarak değil, aynı zamanda sahadaki işletme süreçlerini daha verimli hale getiren bir çözüm olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekli santrallerde operasyonel verimlilik kadar bakım süreçlerinin kolay yönetilmesi de önem taşıyor. Huawei'nin bu alandaki yaklaşımı, sistem performansını güçlendirirken uzun vadeli işletme ihtiyaçlarını da gözetiyor.

Türkiye'nin enerji dönüşümünde uzun vadeli çözüm ortağı olma hedefi doğrultusunda yerel pazara yönelik çalışmalarını sürdüren şirket, fotovoltaik invertör alanında küresel ölçekteki deneyimini Türkiye pazarına taşırken, yerel enerji dönüşümünü destekleyecek çözümler geliştiriyor. Şirket, gelecek dönemde de Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyümesine katkı sunacak teknolojilere odaklanmayı sürdürecek.

"Tek bir ekosistemin parçaları olarak değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Digital Power Türkiye İş Birimi Direktörü Wang Chao, Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir Huawei için stratejik önceliğe sahip bir pazar olduğunu belirtti.

Enerji güvenliğinin yalnızca bir enerji başlığı değil, aynı zamanda sanayi rekabetçiliğinin temel unsurlarından biri haline geldiğini aktaran Chao, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa için düşük karbonlu ve yerelleşmiş üretim zincirlerinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Huawei'nin yerel üretim, servis yapılanması, AR-GE ve yetenek gelişimi alanlarındaki çalışmalarıyla bu dönüşümü destekliyoruz. Güneş enerjisinin güvenilir bir ana kaynak haline gelmesinde enerji depolama, kritik önem taşıyor. Şebeke kararlılığını destekleyen yeni nesil depolama teknolojileri bu süreçte belirleyici olacak. Güneş enerjisi, depolama ve elektrikli araç şarj çözümlerini birbirinden ayrı değil, tek bir ekosistemin parçaları olarak değerlendiriyoruz. Bu bütünleşik yapı, Türkiye'de sanayi tesislerinin verimlilik hedeflerine ve yeni enerji düzenlemelerine daha güçlü uyum sağlamasına katkı sunuyor."