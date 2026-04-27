BIST 14.562
DOLAR 45,02
EURO 52,94
ALTIN 6.807,38
HABER /  GÜNCEL

Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı

İstanbul Valiliği'nin kararı ile kapatılan M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş füniküler hattı tekrar açıldı.

Abone ol

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Valilik kararıyla M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve füniküler hattının kapatıldığı belirtildi.  Metro İstanbul'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kazancı anmasına "yasak"

Kapatma kararı ardından Taksim'e polis barikatları konulduğu görüldü. Taksim 1 Mayıs İnisiyatifi'nin 1977 ve 1989'ta hayatını kaybedenleri anmak için yapmak istediği Kazancı Anması'na izin verilmeyeceği belirtildi. İnisiyatiften yapılan açıklamada anmanın yapılacağı belirtildi. 

Polis ve anma yapmak isteyen grup arasında çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu. 

Hat tekrar açıldı 

Olayın ardından Metro İstanbul ikinci bir duyuru yaparak hattın açıldığını belirtti. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır."

