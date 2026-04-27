Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı

İstanbul Valiliği'nin kararı ile kapatılan M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş füniküler hattı tekrar açıldı.

İstanbul'da metro seferlerine düzenleme: İki durak arasında ücretsiz İETT seferleri başlıyor

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Valilik kararıyla M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve füniküler hattının kapatıldığı belirtildi. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kazancı anmasına "yasak"

Kapatma kararı ardından Taksim'e polis barikatları konulduğu görüldü. Taksim 1 Mayıs İnisiyatifi'nin 1977 ve 1989'ta hayatını kaybedenleri anmak için yapmak istediği Kazancı Anması'na izin verilmeyeceği belirtildi. İnisiyatiften yapılan açıklamada anmanın yapılacağı belirtildi.

Polis ve anma yapmak isteyen grup arasında çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Hat tekrar açıldı

Olayın ardından Metro İstanbul ikinci bir duyuru yaparak hattın açıldığını belirtti. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır."