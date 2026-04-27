Bölgenin dev otobüs firmasından kötü haber! Konkordato ilan etti

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Otobüs Seyahat ve bağlantılı şirketler için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Sürecin takibi için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Mahkeme ayrıca alacaklılara, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı. Bu sürede konkordato şartlarının oluşmadığı ileri sürülerek talebin reddi istenebilecek.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Otobüs Seyahat ve bağlantılı şirketler hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararı kapsamında Kale Seyahat’in yanı sıra Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm ve Kale Express Seyahat şirketleri de geçici konkordato sürecine dahil edildi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme, alacaklılara da önemli bir uyarıda bulundu. İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca, geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nda yayımlanmasının ardından alacaklıların 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.

Bu süreçte alacaklıların, konkordato verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını delilleriyle birlikte sunarak talebin reddini isteyebileceği ifade edildi.

