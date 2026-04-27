İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu

İsrail'in, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunda yayınlanan haberde, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talimatıyla bu ay Filistin yönetimi adına toplanan 740 milyon şekel (248 milyon dolar) gelirden 590 milyon şekelin (yaklaşık 198 milyon dolar) Filistin'in borçları nedeniyle kesildiği ifade edildi.

Haberde, kesinti sonrası kalan miktara da el konularak Filistin yönetimine aktarılmasının durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kesintinin Filistin'in, İsrailli çevre, su ve elektrik şirketlerine borçlarını kapatmak için yapıldığı iddia edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin çoğunun "fatura borçları" nedeniyle kesildiği öne sürüldü.

Filistin Maliye Bakanlığı, şubat ayındaki açıklamasında, İsrail'in Filistin vergi gelirlerinden 4,4 milyar doları alıkoyduğunu duyurmuştu.

Filistin Vergi Fonları

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstermek gibi çeşitli bahanelerle 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin yönetimi ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

Muhabir:Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Hilal Duran