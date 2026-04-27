Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

MALATYA arka arkaya gelen depremlerle korku yaşadı. AFAD'ın son dakika duyurusuna göre ilk deprem saat 15.41'de, ikinci deprem ise saat 15.42'de meydana geldi. İkinci deprem orta büyüklükte oldu.

MALATYA'da meydana gelen 2 depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD'dan son dakika açıklama geldi. İlk deprem saat 15.41'te meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

1 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM
İlk depremden sadece 1 dakika sonra Malatya bir kez daha sallandı. Saat 15.42'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi.

3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 13.27 km derininde meydana gelirken, 4.4 büyüklüğündeki deprem 16.36 km derinlikte oldu.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI AÇIKLADI
Malatya'da bir dakika içinde meydana gelen 2 depremin büyüklüğüne ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden gelen veriler ise bir daha farklı oldu. Kandilli ilk depremin büyüklüğünü 3.8, ikinci depremin büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ
Sadece 1 dakika arayla meydana gelen ve merkez üssü Battalgazi ilçesi olan korkutan depremler, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı
AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Türkiye cazibe merkezi oluyor sıfır vergi süper tevşikler Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Arnavutköy'de denizde ceset bulundu
Şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
