Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

MALATYA arka arkaya gelen depremlerle korku yaşadı. AFAD'ın son dakika duyurusuna göre ilk deprem saat 15.41'de, ikinci deprem ise saat 15.42'de meydana geldi. İkinci deprem orta büyüklükte oldu.

Abone ol

MALATYA'da meydana gelen 2 depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD'dan son dakika açıklama geldi. İlk deprem saat 15.41'te meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

1 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

İlk depremden sadece 1 dakika sonra Malatya bir kez daha sallandı. Saat 15.42'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi.

3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 13.27 km derininde meydana gelirken, 4.4 büyüklüğündeki deprem 16.36 km derinlikte oldu.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI AÇIKLADI

Malatya'da bir dakika içinde meydana gelen 2 depremin büyüklüğüne ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden gelen veriler ise bir daha farklı oldu. Kandilli ilk depremin büyüklüğünü 3.8, ikinci depremin büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Sadece 1 dakika arayla meydana gelen ve merkez üssü Battalgazi ilçesi olan korkutan depremler, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.