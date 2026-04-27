BIST 14.562
DOLAR 45,02
EURO 52,94
ALTIN 6.807,38
HABER /  DÜNYA

AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz

Avrupa Birliği, İtalya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliğinin sağlanması için İsrail’e doğrudan çağrı yapmaktan kaçındı. AB Komisyonu, filodaki aktivistlerin insani niyetine saygı duyduklarını ancak bu tür girişimlerin katılımcıların güvenliğini riske attığını belirterek “teşvik etmiyoruz” mesajı verdi.

Abone ol

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çeken bir açıklama geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin, "Geçtiğimiz yıl Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda karşılaştığı ihlaller ve aktivistlerin gözaltına alınması da göz önüne alındığında, bu yıl filo ve Gazze’deki genel insani durum konusunda İsrail makamlarına çağrınız nedir?" sorusunu yanıtladı.

Gazze’deki insani durum konusunda AB üyesi ülkelerle ve İsrail’le düzenli temas halinde olduklarını aktaran Hrncirova, "İnsani yardımlarımızı ulaştırabilmek için Gazze’ye engelsiz erişim çağrımızı sürekli yineliyoruz." mesajını verdi.

"YARDIM ULAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ TEŞVİK ETMİYORUZ"

Hrncirova, "Filodaki tüm kişilerin insani kararlılığına saygı duymakla birlikte, bu tür yardım ulaştırma yöntemlerini, katılımcıların güvenliğini riske attığı için teşvik etmediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Genel ilkeler uyarınca AB nezdinde bu tür aktivizmin gerçekleştirilme hakkı bulunduğuna işaret eden Hrncirova, ayrıca toplanma özgürlüğü ve uluslararası sularda seyrüsefere ilişkin hukuk kurallarına da uyulması gerektiğini ifade etti.

"İLKELERE DAYALI İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASINI DESTEKLİYORUZ"

AA muhabirinin "Filoları teşvik etmiyoruz derken, Küresel Sumud Filosu’na karşı olduğunuzu mu söylüyorsunuz?" sorusuna cevaben ise Hrncirova, "Hayır. Biz Gazze’de uyguladığımız şekilde, ilkelere dayalı insani yardım ulaştırılmasını destekliyoruz." cevabını verdi.

Hrncirova, AB'nin ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve esasen filoyla aynı hedefi paylaştığını ifade ederek, "(Amaç) Gazze’ye gıda ve gerekli ekipmanları ulaştırmak ve oradaki insanların acılarını hafifletmek." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

ABD
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Türkiye cazibe merkezi oluyor sıfır vergi süper tevşikler Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Arnavutköy'de denizde ceset bulundu
Şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Halfeti Belediyesi soruşturmasında 46 şüpheli adliyede
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi
Arda Güler oynamadı Real Madrid puan kaybetti Barcelona gün sayıyor
