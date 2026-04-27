TOKİ başvuru ücreti nasıl iade edilir, kaç gün sürer? 5000 TL para iadesi...
İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, ismi asil listede yer almayan on binlerce vatandaş için "para iadesi" süreci resmen başladı.
Başvuru aşamasında yatırılan 5.000 TL tutarındaki ücretin nasıl geri alınacağı, hangi bankadan işlem yapılacağı ve iade takvimi en çok merak edilen konular arasında. İşte adım adım TOKİ başvuru ücreti iade rehberi...
TOKİ Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman Başlıyor?
TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimi asil ve yedek isimlerin belirlenmesiyle sona erer. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için iade süreci genellikle kura tarihinden sonraki 5 iş günü içinde aktif hale gelir. İstanbul özelindeki yoğunluk nedeniyle banka sistemlerinde kademeli bir tanımlama yapılabilmektedir.
İstanbul kura çekilişinin ardından yüz binlerce vatandaşın gözü kulağı TOKİ para iadesi sürecine çevrildi. Özellikle 5 bin TL'lik başvuru ücretini geri almak isteyen hak sahipleri, "TOKİ başvuru ücreti ne zaman ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor.