YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl verilen Üstün Başarı Ödülleri için başvurular alınmaya başlandı. 18 Mayıs’a kadar sürecek başvuru sürecinde bireysel, kurumsal ve özel olmak üzere üç ana başlık altında ödüller verilecek.

Abone ol

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı. Başvurular belirlenen takvim doğrultusunda 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

BİREYSEL ÖDÜLLER: 10 FARKLI ALANDA DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

“Bireysel Ödüller” kategorisi kapsamında farklı disiplinlerde “Yılın Doktora Tezi Ödülü” verilecek. Bu kapsamda toplam 10 ayrı alanda ödül dağıtılacak.

Ödül verilecek alanlar şu şekilde sıralandı:

Eğitim Bilimleri, Hukuk ve İlahiyat, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım, İdari Bilimler, Matematik, Mühendislik, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıp Bilimleri (Tıp, Diş, Eczacılık), Ziraat, Orman ve Su Ürünleri.

Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için yapılacak. Başvuruların, doktora tezi sahibi ile tez danışmanı tarafından birlikte gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu uygulamayla akademik çalışmalarda danışman ve öğrenci iş birliğinin önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

KURUMSAL ÖDÜLLER: ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK 7 KATEGORİ

“Kurumsal Ödüller” başlığı altında ise yükseköğretim kurumlarına yönelik 7 farklı kategori bulunuyor.

Bu kategoriler şunlardan oluşuyor:

Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim Ödülü, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Ödülü, Kalite Odaklılık Ödülü, Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Uluslararasılaşma Ödülü, Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü, Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü.

Bu ödüller için başvurular doğrudan üniversiteler tarafından yapılacak. Ödüller aracılığıyla, yükseköğretim kurumlarının bir önceki yıl içerisinde hayata geçirdiği yenilikçi çalışmaların ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ÖZEL ÖDÜLLER BAŞVURUYA AÇIK DEĞİL

“Özel Ödüller” kategorisi kapsamında ise üç ayrı başlık yer alıyor: Bilim Diplomasisi Ödülü, Milli Yenilik Ödülü ve İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü.

Bu ödüller, bilim ve eğitim alanına önemli katkılarda bulunan bilim insanlarına verilecek. Söz konusu kategoriler için herhangi bir başvuru alınmayacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne ilişkin başvuru koşulları ve detaylı bilgilere ilgili başvuru adresi üzerinden erişilebileceği ifade edildi.