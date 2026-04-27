Yedisu depremi mi geliyor? Bingöl, Erzurum ve Ağrı depremleri için açıklama

TÜRKİYE'nin doğusunda 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Bingöl, Erzurum ve Ağrı üçgeninde yaşanan sismik hareketlilik, deprem uzmanlarını ve yetkili kurumları teyakkuza geçirdi. Kandilli Rasathanesi Yedisu fay hattındaki endişe yaratan depremler hakkında açıklama yaptı. Rasathane bu hat üzerinde büyük bir deprem mi bekleniyor, sarsıntılar öncü mü sorusunun yanıtını verdi. Ünlü deprem profesörü Naci Görür, 'Çok tehlikeli ve büyük deprem beklediğimiz yer' demişti.

TÜRKİYE'nin 3 şehri, Bingöl, Erzurum ve Ağrı Yedisu meydana gelen depremlerin tedirginliğini yaşıyor. Kandilli Rasathanesi, 3 ili ilgilendiren Yedisu segmentindeki deprem hareketliliği hakkında bilgilendirme yaptı. Kandilli Rasathanesi açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu ucunda yer alan ve uzmanların yıllardır büyük bir deprem beklediği "Yedisu Segmenti" üzerindeki sarsıntıya özel bir parantez açıldı.

Yedisu yıllardır uykuda

Kandilli'nin paylaştığı bilgi notuna göre, 26 Nisan 2026 sabahı saat 08:01’de Güzgülü–Yedisu/Bingöl yakınlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde ve sığ odaklı olarak gerçekleşti.

Açıklamada, Yedisu Segmenti'nin uzun yıllardır yıkıcı bir deprem üretmediği hatırlatılarak bölgenin Türkiye'deki en önemli "sismik boşluklardan" (enerji biriktiren ve kırılması beklenen fay parçası) biri olduğu vurgulandı.

Büyük depremin öncüsü mü?

Bölge halkında paniğe neden olan 4.3'lük sarsıntının olası bir büyük depremin habercisi olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Kandilli, temkinli bir dil kullandı:

-"Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalıdır. Ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından tarafımızca titizlikle takip edilmektedir."

Erzurum ve Ağrı depremleri

Aynı günlerde Erzurum (Pasinler) ve Ağrı (Patnos) çevrelerinde meydana gelen sarsıntılara da değinilen açıklamada, bu depremlerin doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde olmadığı belirtildi.

Ancak Kandilli, bu sarsıntıların Doğu Anadolu'daki aktif tektoniğin bir kanıtı olduğunu belirterek, "Bu depremler Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş ve karmaşık deformasyon alanı içinde, bölgesel sismik hareketliliğin parçaları olarak değerlendirilebilir. Bu olaylar Yedisu merkezli değerlendirmeyi destekleyen bölgesel gözlemlerdir" ifadelerine yer verdi.