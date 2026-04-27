Almanya Başbakanı Merz'den ABD'ye İran savaşı üzerinden eleştiri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve barış görüşmeleri için somut bir planının olmadığını söyledi.

Başbakan Merz, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marsberg'de bulunan Carolus-Magnus Lisesi'nde, Avrupa Birliği Proje Günü çerçevesinde yapılan programda, öğrencilerle bir araya geldi.

ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirten Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." diye konuştu.

Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savundu.

İranlıların çok iyi müzakereci olduklarını ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını belirten Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alman turist Fatih'te otelde ölü bulundu! Meğer ölmeden önce... Kamera detayı şüpheleri artırdı
Foto Galeri Alman turist Fatih'te otelde ölü bulundu! Meğer ölmeden önce... Kamera detayı şüpheleri artırdı Galeriye Gözat
İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu
İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu
Giresun'da dehşete düşüren görüntü! Araç sürücüsü, konuştuğu adama bilerek çarptı
Giresun'da dehşete düşüren görüntü! Araç sürücüsü, konuştuğu adama bilerek çarptı
Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı
Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı
Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı
AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz
AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti