Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza

Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Zanlılara Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca 360 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca M.E.S'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yarışına giriyor mu?
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti
Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Türkiye cazibe merkezi oluyor sıfır vergi süper tevşikler Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Türkiye cazibe merkezi oluyor sıfır vergi süper tevşikler Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Arnavutköy'de denizde ceset bulundu
Arnavutköy'de denizde ceset bulundu
Şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Halfeti Belediyesi soruşturmasında 46 şüpheli adliyede
Halfeti Belediyesi soruşturmasında 46 şüpheli adliyede
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi
Arda Güler oynamadı Real Madrid puan kaybetti Barcelona gün sayıyor
Arda Güler oynamadı Real Madrid puan kaybetti Barcelona gün sayıyor
En son dere kenarında görülmüştü! 8 yaşındaki Osman 2 gündür aranıyor
En son dere kenarında görülmüştü! 8 yaşındaki Osman 2 gündür aranıyor