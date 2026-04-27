Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı

Ünlü restoran zinciri Nusr-Et’in kurucusu Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma neticesinde, "çocuğun fuhşuna aracılık etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dünya çapında tanınan restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, "fuhşa aracılık etme" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde fuhuş soruşturması kapsamında bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde yeni delillere ulaşıldı. 

Bu tespitlerin ardından soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK AĞIR SUÇLAMA İLE TUTUKLANDI

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Tutuklanan kişilerden birinin, Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe olduğu ortaya çıktı. Gökçe’nin “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla yaklaşık 10 gün önce tutuklandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özgür Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 12 Nisan’da da gözaltına alınmıştı.

O soruşturmada, Gökçe’nin kadınlar ve erkekleri tanıştırarak maddi menfaat sağladığı öne sürülmüştü. İddiaları reddeden Gökçe, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

