Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Ünlü restoran zinciri Nusr-Et’in kurucusu Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma neticesinde, "çocuğun fuhşuna aracılık etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde fuhuş soruşturması kapsamında bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde yeni delillere ulaşıldı.
Bu tespitlerin ardından soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇOK AĞIR SUÇLAMA İLE TUTUKLANDI
Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Tutuklanan kişilerden birinin, Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe olduğu ortaya çıktı. Gökçe’nin “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla yaklaşık 10 gün önce tutuklandığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Özgür Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 12 Nisan’da da gözaltına alınmıştı.
O soruşturmada, Gökçe’nin kadınlar ve erkekleri tanıştırarak maddi menfaat sağladığı öne sürülmüştü. İddiaları reddeden Gökçe, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.