Ahmet Çakar: 2 Brezilyalı Hokkabaz, Fenerbahçe'yi sattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray derbisini 10 kişi tamamladı. Mücadelenin kırılma anlarından biri ise sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ederson’un gördüğü kırmızı kart oldu. Hem penaltıyı kaçıran Talisca hem de Ederson tepkilerin odağında yer aldı!

Karşılaşmanın 60. dakikasında hakem Yasin Kol, Galatasaray lehine penaltı kararı verirken, pozisyona itiraz eden Ederson sarı kartla cezalandırıldı. Daha önce 23. dakikada da sarı kart gören Brezilyalı kaleci, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını kritik bölümde 10 kişi bıraktı.

Ederson’un oyundan atılması Fenerbahçe cephesinde ve taraftarlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Spor yorumcuları da yaşanan pozisyona sert eleştiriler yöneltti.

Ahmet Çakar, Ederson’un performansını ağır sözlerle eleştirerek, “2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe’yi sattılar! Ederson bilerek, isteyerek kendini attırdı. Amacı Fenerbahçe’den basıp gitmek. Rizespor maçında da bilerek golü yedirdi. Bugün de bilerek atıldı.” ifadelerini kullandı.

Erman Özgür ise yaşananları kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Ederson'un yaptığı iş kabul edilebilir değil. Fenerbahçe camiasına yakışmıyor. Taçtan gol yemek yakışıyor mu? Mert Günok’un yediği gol yakışıyor mu? Fenerbahçe’nin ciddi bir öz eleştiri yapması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Derbide yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe’de hem saha içi performans hem de takım disiplini açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Ederson’un durumu ve teknik heyetin alacağı kararlar merak konusu oldu.

Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama