Jhon Duran'dan derbi sonrası Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hamle!
Galatasaraylı Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın, Sanchez'in paylaşımına yaptığı destek yorumu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçe’nin devre arasında yollarını ayırarak Zenit’e gönderdiği Jhon Duran, derbi sonrası yaptığı sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu.
Kolombiyalı futbolcunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini de beraberinde getirdi.
Sanchez'e "alevli" destek
Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sanchez’in Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayan Jhon Duran, gönderiye alev emojisiyle yorum yaptı. Bu hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Duran’ın bu yorumu özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler, eski oyuncularının rakip takım oyuncusuna verdiği desteği eleştirdi.