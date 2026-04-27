Setur Marinaları 2026 MAST İzmir Boat Show'a katılacak

Setur Marinaları, geliştirdiği çözümleri ve özel avantajlarını 2026 MAST İzmir Boat Show'da ziyaretçileriyle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, denizcilik dünyasının önemli buluşmalarından 2026 MAST İzmir Boat Show'da hizmet anlayışı doğrultusunda geliştirdiği çözümleri ve fuara özel avantajlarını tanıtacak.

Marka, 29 Nisan-3 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda, online rezervasyon ve mobil uygulamalarla geliştirdiği dijital çözümlerinin yanı sıra çevre dostu uygulamalarını da sektör profesyonelleri ve deniz tutkunlarıyla paylaşacak.

Yatırımları ve portföyüne eklediği yeni marinalarla hizmet ağını genişleten Setur Marinaları, daha konforlu, sürdürülebilir ve entegre bir marina deneyimi sunmayı hedefliyor.

Setur Marinaları, fuar süresince B Salonu B218 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak.