Setur Marinaları 2026 MAST İzmir Boat Show'a katılacak

Setur Marinaları, geliştirdiği çözümleri ve özel avantajlarını 2026 MAST İzmir Boat Show'da ziyaretçileriyle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, denizcilik dünyasının önemli buluşmalarından 2026 MAST İzmir Boat Show'da hizmet anlayışı doğrultusunda geliştirdiği çözümleri ve fuara özel avantajlarını tanıtacak.

Marka, 29 Nisan-3 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda, online rezervasyon ve mobil uygulamalarla geliştirdiği dijital çözümlerinin yanı sıra çevre dostu uygulamalarını da sektör profesyonelleri ve deniz tutkunlarıyla paylaşacak.

Yatırımları ve portföyüne eklediği yeni marinalarla hizmet ağını genişleten Setur Marinaları, daha konforlu, sürdürülebilir ve entegre bir marina deneyimi sunmayı hedefliyor.

Setur Marinaları, fuar süresince B Salonu B218 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bölgenin dev otobüs firmasından kötü haber! Konkordato ilan etti
Bölgenin dev otobüs firmasından kötü haber! Konkordato ilan etti
Antalya'da sahte vekaletle dolandırıcılık: 11 kişi tutuklandı
Antalya'da sahte vekaletle dolandırıcılık: 11 kişi tutuklandı
Yedisu depremi mi geliyor? Bingöl, Erzurum ve Ağrı depremleri için açıklama
Yedisu depremi mi geliyor? Bingöl, Erzurum ve Ağrı depremleri için açıklama
Almanya Başbakanı Merz'den ABD'ye İran savaşı üzerinden eleştiri
Almanya Başbakanı Merz'den ABD'ye İran savaşı üzerinden eleştiri
İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu
İsrail, Filistin yönetiminin bu ayki vergi gelirlerinin tamamına el koydu
Giresun'da dehşete düşüren görüntü! Araç sürücüsü, konuştuğu adama bilerek çarptı
Giresun'da dehşete düşüren görüntü! Araç sürücüsü, konuştuğu adama bilerek çarptı
Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı
Huawei SolarEX İstanbul'da enerji verimliliği çözümlerini tanıttı
Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Malatya'da 1 dakikada 2 deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
Valilik kararıyla kapatılmıştı! Taksim metro ve füniküler hattı yeniden açıldı
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı
AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz
AB’den Sumud Filosu açıklaması: Teşvik etmiyoruz
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza
Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldıranlara 360 bin lira ceza