Trio ekibi, derbiyi yöneyen hakem Yasin Kol'a ateş püskürdü! 1 penaltı, tam 5 kırmızı kart atlandı

11. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru. Davinson'un yaptığı bariz gol şansını engellemek. Sarı kart da gerekirdi.

Deniz Çoban: İlave bir şey diyemeyeceğim. Her şey anlatıldığı gibi. Sarı kart eksik kaldı. Hakem de elini cebine attı aslında. Niye vazgeçti bilmiyorum. Net bir sarı karttı. Penaltı tartışmasız doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru, sarı kart da olması gerekirdi.