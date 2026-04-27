Trio ekibi, derbiyi yöneyen hakem Yasin Kol'a ateş püskürdü! 1 penaltı, tam 5 kırmızı kart atlandı

beIN Trio, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Trio ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un 5 kırmızı kart ve 1 de penaltıyı vermediğini belirtti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi 3-0'la geçtiği maçın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi değerlendirdi. beIN Trio, Yasin Kol'un derbide kötü bir performans sergilediği görüşünde birleşti.

5. dakikada Oosterwolde-Uğurcan gerginliği sonrası verilen iki sarı kartta karar doğru mu?

 Bahattin Duran: İki sarı kart kararı da doğru.

 Deniz Çoban: Sarı kart görmesi gerekenler gördü. Daha fazlasına gerek yoktu ama bazı oyunculara ikaz gerekebilirdi.

 Bülent Yıldırım: İki sarı kart kararı da doğru.

11. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

 Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru. Davinson'un yaptığı bariz gol şansını engellemek. Sarı kart da gerekirdi.

 Deniz Çoban: İlave bir şey diyemeyeceğim. Her şey anlatıldığı gibi. Sarı kart eksik kaldı. Hakem de elini cebine attı aslında. Niye vazgeçti bilmiyorum. Net bir sarı karttı. Penaltı tartışmasız doğru.

 

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru, sarı kart da olması gerekirdi.

21. dakikada Davinson'un Sidiki Cherif'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

 Deniz Çoban: Burada faul verilmesi gerekirdi. Adil mücadele yok. Kol açık ve itiyor. Pozisyon dışarıda.

 Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın dedikleri doğru, riskli bir hareket yaptı Davinson. Hakem görmüş ve etkisine inanmamışsa çok eleştirmem.

 Bülent Yıldırım: Adil bir mücadele değil, sırttan itme. Temas noktası muhtemelen çizginin dışında.

