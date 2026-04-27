Açlık grevindeki madencilere gazlı müdahale! Erkan Baş'ın suratına da sıkıldı

Açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin Enerji Bakanlığı’na yürüyüşüne izin verilmedi. Madencileri ablukaya alan polis ekipleri işçilere biber gazıyla müdahale etti. Bağımsız Maden İş örgütlenme sekreteri Başaran Aksu, polis müdahalesi sırasında gözaltına alındı. Madencilerin eylemine destek veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a da biber gazı sıkıldı. Peki 5 aydır maaş vermeyen Doruk Madencilik kimin, sahibi kimdir?

Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, eylemlerinin 16’ncı, açlık grevinin 8’inci gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi.

8 GÜNDÜR AÇIZ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başaran Aksu, yürüyüş isteklerini dile getirdikleri şöyle bir açıklama yaptı:

-"Polisi, emniyeti halkın karşısına çıkarmak acizliktir. Tazminatlarını, maaşlarını istiyorlar, özlük haklarını istiyorlar. 8 gündür açız. Emniyet'in 24 saat gözetimi altında açız. Muhattaplarımıza, bakanlara, ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. 180 km yürüdük. Tek sıra yine bakanlığa yürüyeceğiz.

- Yıldızlar Holding'in 3 bin tane maden ruhsatı var. Bu arkadaşlara kim verdi? Keyif olsun, iş olsun diye yollarda değiliz. Müzakere etmek için buradayız. Zor durumdayız. Bu barikatı açın. Çok disiplinli hareket ederiz.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bu açıklamadan sonra polis müdahalesi başladı. Biber gazlı müdahale sonrasında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başaran Aksu gözaltına alındı.

ERKAN BAŞ'A GAZ SIKILDI

Müdahale sırasında polis TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın da yüzüne gaz sıktı. Bu nedenle bir süre Baş ile emniyet güçleri arasında tartışma yaşandı.

MADENCİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Doruk Madencilik işçileri, 4-5 aydır maaş alamadıklarını, kıdem tazminatlarının verilmediğini ve sigorta primlerinin eksik yatırıldığını söylüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre ödenmeyen işçi alacakları sorunu 2023 yılından bu yana sürüyor. Bakanlık, 2023 ve 2025 yıllarındaki denetimlerde tespit ettiği ihlaller nedeniyle şirkete toplamda 23 milyon lirayı aşan idari para cezası kesti. Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan işçiler, alacaklarının tamamının ödenmesini ve madenin kamulaştırılmasını talep ediyor.