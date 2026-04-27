CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...

CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...

Yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan CHP'li Özkan Yalım'a, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının avukatları tarafından gece yarısı ziyareti yapıldı. Öte yandan CHP Lideri Özel'in Silivri programında Yalım'ı ziyaret etmemesi dikkati çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ın cezaevindeki ziyaretçi trafiği dikkati çekti. Yalım'ın, gece yarısı gerçekleştirdiği avukat görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

İKİ SAAT SÜREN GECE YARISI ZİYARETİ

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan gecesi saat 02.25 sularında Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında görev alan avukatlar H.D, E.A. ve H.İ.T, tutuklu bulunan Yalım'ı cezaevinde ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin 04.22 sıralarında sona erdiği bilgisine ulaşılırken, gece yarısı gerçekleştirilen bu ziyaretin içeriği henüz netlik kazanmadı.

AVUKATLARIN ÖRGÜTSEL HABERLEŞME İDDİASI

Ziyareti gerçekleştiren isimler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, avukatlar E.A. ve H.D'nin Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağladıkları iddia edildi. Söz konusu avukatlardan H.D'nin, örgütün mektupla haberleşmesini sağlamak amacıyla cezaevine kalem sokmaya çalıştığı ve bu eylemi nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği öğrenildi. Görüşmede yer alan diğer avukat H.İ.T'nin ise örgüt içerisinde bulunan ve şüpheli konumda olan annesi vasıtasıyla çeşitli faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZİYARET GERÇEKLEŞMEDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta Silivri'de çeşitli temaslarda bulunduğu, ancak partisinin tutuklu belediye başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etmediği öğrenildi.

