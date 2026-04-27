Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Sezonu kapattı
İtalyan devi Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken noktaladı.
Serie A’da Inter ile mücadele eden Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü bir sakatlık haberi geldi. Yapılan açıklamalara göre deneyimli orta saha oyuncusu, sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde sahalardan uzak kalacak.
DÜNYA KUPASI’NA YETİŞECEK
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri’nin iddiasına göre, milli futbolcunun yaşadığı kas yaralanması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. Ancak yıldız oyuncunun bu süreçte 2026 Dünya Kupası’na hazır hale geleceği ifade ediliyor.
19 GOL KATKISI
Bu sezon İtalyan ekibiyle 30 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli destek vermişti.
DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM
Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 12 grupta toplam 48 takım mücadele edecek ve turnuva boyunca 104 maç oynanacak. Organizasyonun açılış karşılaşması, 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki 83 bin kapasiteli Azteca Stadı’nda yapılacak. 2026 Dünya Kupası’nın final maçı ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu’nda oynanacak.