Konyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Şampiyonluk yarışında liderin 9 puan gerisine düşen Trabzonspor, artık puan kaybına tahammülünün kalmadığı haftada Konya deplasmanında kritik bir sınav veriyor. Dün Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesi sonrası bordo-mavili ekip bu maçtan 3 puan çıkararak ligin bitimine 3 hafta kala ikinci sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Konyaspor 2 - 0 Trabzonspor

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

40'GOL! Berkan Kutlu topu ağlara gönderdi. Bardhi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Berkan, dar açıdan sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

32'GOL! Berkan Kutlu topu ağlara gönderdi. Olaigbe'nin ceza sahası dışından vuruşunu Onana çıkardı. Dönen topu kale sahası önünde Berkan tamamladı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

14'Trabzonspor etkili geldi. Onuachu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleciden sıyrılmak isteyen Onuachu'nun vuruşu savunmadan döndü.

11'Sol kanattan savunma arkasına sarkan Berkan, topu penaltı noktası üzerindeki Marko'ya çıkardı. Marko'nun vuruşunu son anda Onana çıkardı, dönen topa Muleka vurdu ancak Onana bir kez daha gole izin vermedi.

9'Deniz Türüç, sağ kanattan sıfıra inip ortasını açtı, savunma son anda topu kornere attı.

5'Sağ kanattan Muçi'nin yaptığı ortaya Onuachu kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Konyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.