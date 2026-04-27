Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı

Fenerbahçe yönetim kurulu, Galatasaray derbisinin ardından toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kaleci Ederson hakkında karar alındı.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde derbi mağlubiyetinin ardından bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco ile performansı tartışılan bazı futbolcuların geleceği değerlendirildi.

PFDK CEZASI BEKLENECEK

beIN Sports'un haberine göre;  Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi. 

TEDESCO'NUN GELECEĞİ SEÇİME BAĞLI

Diğer taraftan Tedesco için de Saadettin Saran'ın seçime katılıp katılmayacağının belirleyici olacağı ifade edildi.

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe'nin yapacağı açıklama bekleniyor. 

