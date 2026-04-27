Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.B. (34) ve İ.E. (28) ile birlikte S.A. (28), E.S. (23), H.S. (21) ve M.K. (24) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İş yeri ortaklarından olduğu belirlenen D.B. (34) gözaltına alındı, şüpheli hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından adli işlem başlatıldı.