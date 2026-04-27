Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmenin başında açıklamada bulunan Vladimir Putin, "İran halkının, bağımsızlığı ve egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz." dedi.

Putin, Bakan Erakçi'yi, St. Petersburg şehrinde Boris Yeltsin Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde kabul etti. Görüşmeye Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, İran tarafından da Erakçi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali katıldı.

Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırısına karşı koymasına ilişkin, "İran halkının, bağımsızlığı ve egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz." diye konuştu. İran lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını belirten Putin, bu mesaj için en içten teşekkürlerini ifade etti.

Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu teyit ettiğini vurgulayan Putin, "Elbette, İran halkının yeni bir liderin önderliğinde, cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak bu zorlu dönemi atlatacağına ve barışın geleceğine dair büyük umudumuz var." dedi.

Putin, Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını dile getirdi. Rus lider Putin, İran lideri Hamaney'e sağlık dileklerini iletti.

"Rusya-İran arasındaki ilişkiler, en üst düzeyde stratejik ortaklığı temsil ediyor"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Putin'e, ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı göndermesinden ve seçilen yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etmesinden dolayı teşekkür etti.

Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Putin'e ileten Erakçi, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"Rusya-İran arasındaki ilişkiler, en üst düzeyde stratejik ortaklığı temsil ediyor. Bu yolda devam edeceğiz. İkili ilişkiler, olanlara rağmen güçlenecek. Belirttiğiniz gibi, İran halkının cesaretiyle ABD saldırganlığına karşı direndiği ve direnmeye devam edeceği tüm dünyaya kanıtlandı. İran'ın Rusya gibi dostları ve müttefikleri var. Rusya zor zamanlarda İran'ın yanında duruyor. İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim."

Erakçi, Putin'e bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi vermek istediğini aktardı.