BIST 14.594
DOLAR 45,02
EURO 52,82
ALTIN 6.777,70
HABER /  DÜNYA

ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, "İsrail Başbakanı Netanyahu bizi bir yola sürükledi ve bu yol, özünde Gazze'de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtı." dedi.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Barack Obama döneminde Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Wendy Sherman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarının Gazze'de, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtığını ve ABD'nin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD merkezli Bloomberg kanalının podcast programına konuk olan Sherman, bir yandan İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul ederken diğer yandan İsrail'in "barış ve güvenlik hak ettiğini" savundu.

'NETANYAHU BİZİ BİR YOLA SÜRÜKLEDİ VE BU YOL GAZZE'DE SOYKIRIMA YOL AÇTI' 

ABD siyasetinin, pek çok açıdan İsrail ile ilişkilerle iç içe geçtiğini ifade eden Sherman, söz konusu ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sherman, İsrail'in ABD'nin "müttefiki olarak kalması" ve "bir Yahudi devletinin var olma hakkının korunmasının hayati önem taşıdığını" savunarak, "Ancak aynı zamanda, Başbakan'ın (İsrail Başbakanı Netanyahu) bizi bir yola sürüklediğine ve bizim de bu sürecin bir parçası olduğumuza inanıyorum. Bu yol, özünde Gazze'de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Abraham Anlaşmaları konusunda attığı adımın "iyi bir girişim" olduğunu iddia eden Sherman, ancak Trump'ın bunu sonuna kadar götürmediği değerlendirmesinde bulundu.

Sherman, "Tıpkı Başkan Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine verdiğimiz güçlü desteği sonlandırmaması gerektiği gibi, İran nükleer anlaşmasını da feshetmemeliydi." dedi.

Soykırımın birçok açıdan "hukuki bir terim" olduğunu söyleyen Sherman, "Bu yüzden bunun (Gazze) tam anlamıyla bir soykırım olup olmadığına dair hukuki bir değerlendirme yapamam ancak Gazze'nin yerle bir edildiğine şüphe yok. Filistinliler bir yuva, haysiyet ve barışı hak ediyor. İsrail de kesinlikle güvenlik ve barışı hak ediyor." şeklide konuştu.

Sherman, hiçbir medeniyetin veya halkın yok edilmesini desteklemediğini, bunun Filistin ve İran medeniyeti için de geçerli olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Beşiktaş - Fatih Karagümrük / Canlı anlatım
Beşiktaş - Fatih Karagümrük / Canlı anlatım
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı
Ziraat Katılım ve Yeşilay’dan anlamlı iş birliği: “Bağımsız Kart” ile hayata değer kat
Ziraat Katılım ve Yeşilay’dan anlamlı iş birliği: “Bağımsız Kart” ile hayata değer kat
İzmir'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İzmir'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü
Fuzul Topraktan'dan faizsiz konut finansmanı kampanyası
Fuzul Topraktan'dan faizsiz konut finansmanı kampanyası
Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi
Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi
İsmail Kartal'dan "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt
İsmail Kartal'dan "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt