BIST 14.594
DOLAR 45,02
EURO 52,82
ALTIN 6.777,70
HABER /  DÜNYA

Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor

Yunanistan’da yayımlanan bir analizde Türkiye’nin askeri ve diplomatik gücünün Atina’da ciddi bir endişe yarattığı vurgulanırken Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasının bu endişenin bir tezahürü olduğu belirtildi.

Abone ol

Yunanistan son dönemde özellikle Fransa ve İsrail ile yakın ilişkiler kurmaya başladı. 

Bu hamlelerin Türkiye'ye karşı bir ittifak arayışının sonucu olduğuna dair yorumlar yapılırken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. 

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜ KORKU YARATTI 

Huffpost gazetesinde yayınlanan analizde, Türkiye’nin askeri ve diplomatik gücünün Atina yönetiminde endişeye neden olduğu yazıldı. 

Analizde Yunanistan’ın Türkiye ile simetrik bir rekabete giremeyeceği bu nedenle kendine ortaklar aradığı belirtildi. 

FRANSA İLE SAVUNMA ANLAŞMASI TÜRKİYE'YE KARŞI İMZALANDI

Yazıda, Yunanistan'ın Fransa ile yenilediği savunma anlaşmasını Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de bir koz olarak gördüğü ifade edildi. 

Öte yandan Yunanistan'ın, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak savunma konusunda etkin bir güç sergileyemediği bir dönemde Türkiye ile çeşitli yollar üzerinden rekabet etmeye çalıştığı ifade edildi.  

YALNIZLIKTAN KORKUYORLAR

Atina'nın Türkiye ile olası bir kriz durumunda yalnız kalmaktan endişelendiğini yazan Yunan gazetesi, analizde, Yunanistan'ın müttefiklerinin Türkiye'ye karşı devreye girmeyeceğine dikkat çekti.

Gazete, Yunanistan'ın yardımdan önce doğrudan karşılık verebilecek araçlara ihtiyacı olduğunu savundu. 

TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİ YUNANİSTAN'DAN DAHA BÜYÜK

Öte yandan haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'nin savunma sanayi ve diplomasi alanındaki gücü oldu.

Türkiye’nin daha büyük nüfus, ekonomi ve savunma sanayii kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. 

DİPLOMASİ GÜCÜNE VURGU YAPTILAR

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesinin Atina’da dikkatle takip edildiği bilgisi de analizde yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin askeri kapasitesinin yanı sıra diplomatik gücünün de Yunanistan üzerinde baskı oluşturduğu da en çok dikkat çeken noktalardan biri oldu. 

