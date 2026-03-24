Erol Köse buna çıkıp atlamış! 2 mektup daha çıktı: Acz ile ölümü bekledim ve...

Yapımcı Erol Köse'nin ölümüne dair yeni bilgiler ortaya çıktı. 16. kattan atladığı söylenen Erol Köse'nin bir sandalyeye çıkıp kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi. Erol Köse'nin cenaze vasiyeti ve ölüm notunun dışında yazdığı 2 mektup daha ortaya çıktı. O mektupların birinde ALS hastalığıyla aşırı zayıfladığını ve Stephen Hawking'e benzediğini yazmış. Erol Köse ALS'de durumun kaçınılmaz olduğunu belirtip "Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim. Tören vs istemiyorum' diye yazmış.

İSTANBUL Maslak'taki evinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen Erol Köse, bu eylemini bir sandalyenin üzerine çıkarak gerçekleştirmiş. tv100 Polis Adliye Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Erol Köse'nin yazdığı 2 mektubu paylaştı.

EROL KÖSE'NİN İNTİHAR TABURESİ



TV100 muhabirinin haberine göre Erol Köse intihar için bu sandalyeyi ve tabureyi kullandı. Ünlü yapımcı 2 sandalyeyi bir araya getirip üstüne de bir tabure yerleştirmiş. Evdeki yardımcısını 'misafirim gelecek' diyerek gönderdikten sonra üstüne değiştirmiş. Hemen ardından da bu sandalyeler üzerindeki tabureye çıkıp kendini 16. kattan aşağı bırakmış.

2 MEKTUP DAHA ÇIKTI

Çağdaş Evren Şenlik, Erol Köse'nin ALS hastalığı ile mücadele sürecinde yazdığı 2 mektubun detaylarını da paylaştı. Doktor olan Erol Köse, yaşadığı sıkıntıları ve hastaneye kaldırıldığında kendisine yapılması gerekenleri şöyle aktarmış:

İLK MEKTUP: İYİ HİSSETMİYORUM

"Sayın tıp yetkilisi veya emniyet görevli kardeşlerim, iyi hissetmiyorum, yazma gereği duydum. 1 yıl önce kalbime 4 stent takıldı, ağır geçti. Son bir haftadır çok kötü durumdayım; vertigo, presenkop, dizziness, kas güçsüzlüğü, tansiyon ve nabız sorunları ile otonom disfonksiyon yaşıyorum. Aşırı terleme, halsizlik ve zayıflama var. Teşhis konulamadı.

EĞER ÖLÜRSEM KALP KRİZİ DEĞİLDİR

Nörolojiye gittim, ALS dediğim için kabul etmediler, evham dediler ve Xanax verdiler. Ben doktorum ve sanatçıyım. Oysa tüm veriler ortada. Ölürsem kalp krizinden değil, ALS’ye bağlı solunum yetmezliğinden olur diye düşünüyorum. Zaten tedavisiz bir hastalık. Geçmişte kaza geçirdim, bu nedenle her gün 150 mg Tramadol kullanıyorum (reçeteli ağrı kesici) ve kalp için kan sulandırıcı ile tansiyon ilacı alıyorum. Bunlar öldürmez.

*Başıma bir şey gelirse, ALS’ye bağlı solunum yetmezliği ve bunun sonucu karbondioksit birikmesi (hiperkapni) nedeniyle olur, özellikle uykuda. Bu vertigomu ve sersemliği de açıklıyor diye düşünüyorum. Acil servise gidersem kan gazında CO2’ye bakılsın. Sadece O2 ölçmek yeterli değildir. CO2 yüksekse O2 verilmesin, ters tepebilir. CO2’yi azaltmak için cihazlar vardır.

*Bu notu, bilincimi kaybedersem diye yazıyorum; ibraz edilsin ve işlemler hızlandırılsın diye. Alerjim yok."

İKİNCİ MEKTUP: ÖLÜMÜ BEKLİYORUM



*"Aşırı zayıflama oldu, kaslar eridi, sol kol ve bacak ve el tutmaz oldu Yoğun kas seyirmesi oldu, solunum kas zafıyeti oldu, sindirim sistemi bloke oldu, nörojenik barsak oldu, otonom disfonksiyon oldu, aşırı terleme oldu, tansiyon ve nabız bozuldu, postural hipotansiyon ve POTS oldu. Santral vertigo oldu, uyku bozukluğu oldu, dizziness oldu.. Normal ALS den farkı olan atipik olarak motor nöron bozukluğu yaninda ctonom bozukluklar oldu, ki çok nadir olur bu..

*Bunlar yoğun olarak 1,5 yıl önce stent takıldıktan sonra ölüm stresi ile başladı ve hızla ilerledi.

*Kaçınılmazdı durum.

*Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim.

*Tören vs istemiyorum küçük bir camide çok yakınlar defnetsin.

*Her şeyin sorumlusu benim."