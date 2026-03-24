Göğsünde kitle tespit edilmişti! Tülin Şahin ameliyat oldu...
Meme kanseri farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Kurdele hareketinin öncülerinden Tülin Şahin, göğsündeki riskli tümör nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü model, hasta yatağından yaptığı paylaşımda ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ mesajını verdi.
Meme kanseri konusunda küresel farkındalığın sembollerinden ‘Pembe Kurdele’ hareketinin öncülerinden Tülin Şahin’in göğsünde riskli bir tümör tespit edilmişti. Önceki gün ameliyat olan ünlü model, hasta yatağından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şahin, “Ameliyat oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.
