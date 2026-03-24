Yurt dışından yeni dönmüştü! Erol Köse'nin kızı Dijan hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı Erol Köse 40 katlı binanın 16. katından düşerek yaşamını yitirdi.Köse'nin kızı Dijan acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı.Dijan'ın kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatı magazin gündemindeki yerini koruyor. Köse'nin kızı Dijan'ın, haberi alır almaz Ulus'ta bir hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gazeteci-spiker İlker Köse, durumu katıldığı TV8 canlı yayınında aktardı.

İlker Köse, Ece Erken'e yaptığı açıklamasında “Ben kızına haberi veremedim ama kızı öğrenir öğrenmez hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor. Bu bilgiye ulaştım.” ifadelerini kullandı. Dijan'ın kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü de söylenenler arasında.

İlker Köse, “Bir kere aradım, teyzesine ulaştım. Ayrıca eski eşine haberi Mevlüt Bey verdi” dedi.

EROL KÖSE NERELİ?

21 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Erol Köse aslen Elazığlı. Yapımcı olan Erol Köse'nin asıl mesleği ise doktorluk. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren Erol Köse, 8 yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.