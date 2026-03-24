Yurt dışından yeni dönmüştü! Erol Köse'nin kızı Dijan hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı Erol Köse 40 katlı binanın 16. katından düşerek yaşamını yitirdi.Köse'nin kızı Dijan acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı.Dijan'ın kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatı magazin gündemindeki yerini koruyor. Köse'nin kızı Dijan'ın, haberi alır almaz Ulus'ta bir hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gazeteci-spiker İlker Köse, durumu katıldığı TV8 canlı yayınında aktardı.

İlker Köse, Ece Erken'e yaptığı açıklamasında “Ben kızına haberi veremedim ama kızı öğrenir öğrenmez hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor. Bu bilgiye ulaştım.” ifadelerini kullandı. Dijan'ın kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü de söylenenler arasında.

İlker Köse, “Bir kere aradım, teyzesine ulaştım. Ayrıca eski eşine haberi Mevlüt Bey verdi” dedi.

EROL KÖSE NERELİ?
21 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Erol Köse aslen Elazığlı. Yapımcı olan Erol Köse'nin asıl mesleği ise doktorluk. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren Erol Köse, 8 yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

İlgili Haberler
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı Erol Köse'nin intihar notu! Kediye iyi bakın cenazemi vakit namazıyla... Erol Köse’nin bıraktığı not ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Güler İngiltere'ye gidiyor
Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi
Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı
AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü
Milli takımda sakatlık! Romanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı
Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...
MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
