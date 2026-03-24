Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?

Küresel petrol piyasaları, Pazartesi sabahı Trump’ın İran ile yürütülen görüşmeleri “verimli” olarak nitelendiren paylaşımından yalnızca 15 dakika önce gerçekleştiği iddia edilen büyük ölçekli işlemlerle sarsıldı. Bloomberg verilerine dayandırılan hesaplamalara göre, yaklaşık 580 milyon dolarlık petrol satış pozisyonu kısa sürede dikkat çekerken, bu hareketin ardından enerji piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı.

Küresel piyasalar, Pazartesi sabahı eşine az rastlanır bir fiyat hareketliliği ve zamanlamasıyla dikkat çeken devasa işlemlerle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen görüşmeleri "verimli" olarak nitelediği ve petrol fiyatlarını tepetaklak eden sosyal medya paylaşımından sadece 15 dakika önce, kimliği belirsiz yatırımcılar petrol piyasasında yarım milyar dolarlık "satış" pozisyonu aldı.

15 DAKİKADA 580 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Bloomberg verilerine dayanan Financial Times hesaplamalarına göre, New York saatiyle sabah 06.49 ile 06.50 arasında, yaklaşık 6.200 adet Brent ve Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol vadeli işlem sözleşmesi el değiştirdi.Bu yoğun trafik, Trump’ın Truth Social üzerinden Tahran ile "savaşı sona erdirmek adına verimli görüşmeler yapıldığını" duyurmasından sadece çeyrek saat önce gerçekleşti. Söz konusu işlemlerin nominal değerinin 580 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Petrol piyasasındaki bu ani hacim artışını, S&P 500 endeksindeki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki hareketlilik izledi. Yatırımcıların bölgesel bir çatışma riskinin azaldığına yönelik beklentileriyle küresel enerji piyasalarında sert satışlar yaşanırken, hisse senedi piyasaları yükselişe geçti.

"BİRİ ÇOK DAHA ZENGİN OLDU"

"Pazartesi sabahı açıklanacak kritik bir veri yok, Fed yetkilisi konuşması yok. Normal şartlarda sakin geçmesi gereken bir günde riskler ortada yokken yapılan bu devasa işlem tek bir anlama geliyor: Birileri az önce çok daha zengin oldu."

sözlerle özetledi:

"Pazartesi sabahı açıklanacak kritik bir veri yok, Fed yetkilisi konuşması yok. Normal şartlarda sakin geçmesi gereken bir günde riskler ortada yokken yapılan bu devasa işlem tek bir anlama geliyor: Birileri az önce çok daha zengin oldu."

ABD’li bir aracı kurumda görev yapan piyasa stratejisti ise, "Nedenselliği kanıtlamak zordur ancak Trump'ın paylaşımından 15 dakika önce kimin bu kadar agresif satış yapacağını sorgulamak gerekir" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT YALANLAMA

Artan spekülasyonlar üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Desai, "Beyaz Saray, herhangi bir yönetim yetkilisinin içeriden bilgi sızdırarak haksız kazanç sağlamasına müsamaha göstermez. Kanıtsız yapılan bu tür imalar asılsız ve

sorumsuz bir haberciliktir" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN MANİPÜLASYON SUÇLAMASI

Öte yandan, haberin etkisi sürerken İran cephesinden yalanlama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington ile Tahran arasında herhangi bir müzakere yürütüldüğü bilgisini reddetti. Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte haberler

finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek için kullanılıyor" diyerek ABD ve İsrail’i suçladı. Kalibaf’ın açıklaması sonrası piyasalarda petrol fiyatları yeniden toparlanma eğilimine girdi.